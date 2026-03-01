Трамп сделал новые заявления по Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по Ирану, сообщает Zakon.kz.

Шестиминутное видео с обращением Трампа на тему войны с Ираном Белый дом растиражировал в своих соцсетях и на YouTube-канале. Параллельно видео опубликовано в соцсетях Трампа.

Трамп рассказал, что США и партнеры начали операцию "Эпическая ярость". По его словам, это одна из "самых мощных операций в мировой истории". Со слов лидера Америки, вероятно, будут новые жертвы среди американцев, но США отомстят за гибель своих граждан.

Он заявил, что боевые операции сейчас ведутся в полном объеме и будут продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Также он заявил, что все военное командование противника исчезло, и многие иранские военнослужащие хотят сдаться для спасения свои жизней.

"Я призываю Революционную гвардию и иранскую полицию сложить оружие и получить иммунитет, иначе они должны быть готовы к гибели. У нас самая сильная армия, которую когда-либо видел мир. Наши действия правильны и необходимы. Почти 50 лет они нападали на США и скандировали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю". Дональд Трамп

Трамп не отрицает, что иранский режим, обладающий дальнобойными ракетами и ядерным оружием, представляет серьезную угрозу для каждого американца.

"Дальнейшее зависит от вас, но мы будем с вами", – отметил он обращаясь к иранскому народу.

Также США подтвердили применение стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 для ударов по целям в Иране. Кроме того, в ударах задействованы:

истребители F-35 F-22 F-18 F-16;

штурмовики A-10;

самолеты EA-18G.

Видео с военной техникой разместило в своих соцсетях центральное командование США.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

1 марта в телеобращении к нации Масуд Пезешкиан заявил, что Иран доведет своих врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности в регионе.