#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Трамп сделал новые заявления по Ирану

США-Иран, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 03:50 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по Ирану, сообщает Zakon.kz.

Шестиминутное видео с обращением Трампа на тему войны с Ираном Белый дом растиражировал в своих соцсетях и на YouTube-канале. Параллельно видео опубликовано в соцсетях Трампа.

Трамп рассказал, что США и партнеры начали операцию "Эпическая ярость". По его словам, это одна из "самых мощных операций в мировой истории". Со слов лидера Америки, вероятно, будут новые жертвы среди американцев, но США отомстят за гибель своих граждан.

Он заявил, что боевые операции сейчас ведутся в полном объеме и будут продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Также он заявил, что все военное командование противника исчезло, и многие иранские военнослужащие хотят сдаться для спасения свои жизней.

"Я призываю Революционную гвардию и иранскую полицию сложить оружие и получить иммунитет, иначе они должны быть готовы к гибели. У нас самая сильная армия, которую когда-либо видел мир. Наши действия правильны и необходимы. Почти 50 лет они нападали на США и скандировали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".Дональд Трамп

Трамп не отрицает, что иранский режим, обладающий дальнобойными ракетами и ядерным оружием, представляет серьезную угрозу для каждого американца.

"Дальнейшее зависит от вас, но мы будем с вами", – отметил он обращаясь к иранскому народу.

Также США подтвердили применение стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 для ударов по целям в Иране. Кроме того, в ударах задействованы:

  • истребители F-35 F-22 F-18 F-16;
  • штурмовики A-10;
  • самолеты EA-18G.

Видео с военной техникой разместило в своих соцсетях центральное командование США.

1 марта в телеобращении к нации Масуд Пезешкиан заявил, что Иран доведет своих врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности в регионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Британия разрешила США использовать ее базы для ударов по Ирану
04:14, 02 марта 2026
Британия разрешила США использовать ее базы для ударов по Ирану
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже
16:42, 13 июня 2025
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже
Трамп сделал громкие заявления о Зеленском
06:33, 20 февраля 2025
Трамп сделал громкие заявления о Зеленском
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось видео победного гола Самородова в ворота ЦСКА
04:17, 02 марта 2026
Появилось видео победного гола Самородова в ворота ЦСКА
Команда казахстанского вратаря потерпела крупное поражение в матче канадской лиги
03:48, 02 марта 2026
Команда казахстанского вратаря потерпела крупное поражение в матче канадской лиги
"Я не травмирован, просто жду его": Хамзат Чимаев назвал имя следующего соперника
03:20, 02 марта 2026
"Я не травмирован, просто жду его": Хамзат Чимаев назвал имя следующего соперника
Александр Усик ответил, готов ли провести трилогию с Тайсоном Фьюри
02:49, 02 марта 2026
Александр Усик ответил, готов ли провести трилогию с Тайсоном Фьюри
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: