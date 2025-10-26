Крупнейший производитель микропроцессоров в США массово увольняет сотрудников

Около 35,5 тыс. человек уволила корпорация Intel за два года. Таким образом в компании провели оптимизацию штата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tom's Hardware, по состоянию на конец сентября 2025 года, общая численность персонала Intel составляла 88 400 человек. Значительная часть увольнений, по-видимому, пришлась на второй квартал, на что указывают крупные списания, связанные с реструктуризацией, превысившие 1 млрд долларов в том квартале.

Новый гендиректор компании Лип-Бу Тан ранее говорил о планах по упрощению организационной структуры и сокращению числа менеджеров среднего звена, однако выяснилось, что под увольнение попали тысячи инженеров и технических специалистов, в частности, на объектах в Орегоне. Только 8% уволенных в Орегоне имели в должностях слово "менеджер".

По данным издания, сокращение штата сопровождалось урезанием расходов: в третьем квартале 2025 года бюджет на исследования и разработки (RD) был уменьшен более чем на 800 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки, что свидетельствует о закрытии множества исследовательских проектов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер заявил аналитикам, что компания планирует удержать операционные расходы на уровне примерно 16 млрд долларов в 2026 году, перенаправляя средства только на программы с четкой стратегической или финансовой отдачей. К ним относятся разработка техпроцесса Intel 18A, 14A, продукты с ориентацией на ИИ и передовая упаковка.

"Корпорация Intel" – американская технологическая транснациональная компания, один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, таких как микропроцессоры (CPU), чипсеты и другие электронные устройства. Компания была основана в 1968 году и является одним из ключевых игроков в индустрии компьютерных компонентов, производя продукцию как для потребительского, так и для корпоративного сектора.

