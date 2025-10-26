#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Крупнейший производитель микропроцессоров в США массово увольняет сотрудников

крупнейший производитель микропроцессоров в США массово увольняет сотрудников, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 20:45 Фото: pixabay
Около 35,5 тыс. человек уволила корпорация Intel за два года. Таким образом в компании провели оптимизацию штата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tom's Hardware, по состоянию на конец сентября 2025 года, общая численность персонала Intel составляла 88 400 человек. Значительная часть увольнений, по-видимому, пришлась на второй квартал, на что указывают крупные списания, связанные с реструктуризацией, превысившие 1 млрд долларов в том квартале.

Новый гендиректор компании Лип-Бу Тан ранее говорил о планах по упрощению организационной структуры и сокращению числа менеджеров среднего звена, однако выяснилось, что под увольнение попали тысячи инженеров и технических специалистов, в частности, на объектах в Орегоне. Только 8% уволенных в Орегоне имели в должностях слово "менеджер".

По данным издания, сокращение штата сопровождалось урезанием расходов: в третьем квартале 2025 года бюджет на исследования и разработки (RD) был уменьшен более чем на 800 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки, что свидетельствует о закрытии множества исследовательских проектов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер заявил аналитикам, что компания планирует удержать операционные расходы на уровне примерно 16 млрд долларов в 2026 году, перенаправляя средства только на программы с четкой стратегической или финансовой отдачей. К ним относятся разработка техпроцесса Intel 18A, 14A, продукты с ориентацией на ИИ и передовая упаковка.

"Корпорация Intel" – американская технологическая транснациональная компания, один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, таких как микропроцессоры (CPU), чипсеты и другие электронные устройства. Компания была основана в 1968 году и является одним из ключевых игроков в индустрии компьютерных компонентов, производя продукцию как для потребительского, так и для корпоративного сектора.

Ранее сообщалось, на какую выплату от государства могут рассчитывать уволенные казахстанцы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Госдеп США массово увольняет сотрудников
19:20, 11 июля 2025
Госдеп США массово увольняет сотрудников
Nissan готовится к массовому увольнению сотрудников
08:48, 13 мая 2025
Nissan готовится к массовому увольнению сотрудников
Военные массово увольняются в Финляндии
23:48, 19 февраля 2024
Военные массово увольняются в Финляндии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: