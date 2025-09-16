На какую выплату от государства могут рассчитывать уволенные казахстанцы
В Казахстане граждане, потерявшие работу, могут рассчитывать на социальную выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.
Подробнее о ней сегодня, 16 сентября 2025 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:
"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу... В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода".
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Также эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически".Пресс-служба МТСЗН РК
По состоянию на 1 сентября 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 264,3 тыс. человек, при этом 212,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 84 млрд тенге.
