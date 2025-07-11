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Мир

Госдеп США массово увольняет сотрудников

Работа, увольнение, США , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 19:20 Фото: pexels
Государственный департамент США объявил о начале массовых увольнений, которые приведут к сокращению численности внутреннего персонала почти на 15%. Уволить планируют более 1300 сотрудников в рамках плана администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, находящимся на внутренних работах, направлены уведомления об увольнении, пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

Так, согласно внутреннему уведомлению, полученному журналистами, сотрудники дипломатической службы, которых это коснется, будут немедленно отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего официально потеряют свои должности. Для большинства госслужащих период увольнения составляет 60 дней.

Такое решение объясняют реорганизацией департамента и оптимизацией внутренних операций.

Ранее стало известно, что Белый дом планирует назначить Джули Стаффт послом в Казахстане. Теперь ее кандидатуру должны утвердить в Сенате.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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