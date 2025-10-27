#АЭС в Казахстане
Мир

Дочь и пожилой отец погибли в результате нападения пчел в Бразилии

отец и дочь погибли после нападения пчел, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 20:11 Фото: pixabay
В бразильском муниципалитете Вакария рой пчел напал на дочь и отца. Выжить они не смогли, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Сильвана да Фатима Браганса да Луш, находясь за рулем автомобиля, потеряла управление, выехала на обочину дороги и проехала по пчелиному улью. После столкновения на женщину напал рой пчел.

Согласно данным издания, на крики о помощи откликнулись соседи, и 79-летний отец Сильваны поспешил к месту аварии, чтобы спасти дочь. Однако мужчина также подвергся множественным укусам насекомых. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Как уточняется, пожарные прибыли на место происшествия с опозданием – их станция находилась почти в 60 км от места ДТП. Представитель службы заявил, что "жертвы получили сотни укусов", и уточнил, что женщина была жива, когда спасатели прибыли на место, но врачам также не удалось ее спасти.

"Это жизни, которые можно было спасти. Ульи никогда не должны находиться рядом с дорогами – пчелы непредсказуемы и могут напасть по множеству причин", – прокомментировал местный житель Джулиано Гибберт.

Детали трагедии расследуют полицейские.

Ранее сообщалось, что десятки человек пострадали от внезапного нападения сотен пчел во Франции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
