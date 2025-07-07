Десятки человек пострадали от внезапного нападения сотен пчел во Франции

Во французском городе Орийаке 6 июля сотни пчел внезапно атаковали прохожих. От укусов пострадали 24 человека, трое находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По данным BFMTV, инцидент продлился несколько минут и вызвал настоящий шок у местных жителей. В данное время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам мастера-пчеловода Валида Лулиди из Парижской школы пчеловодства, подобные случаи крайне редки. Обычно пчелы обороняются, а не нападают без причины.

Эксперты считают, что агрессия могла быть вызвана неизвестным раздражителем или изменениями в породе пчел. Традиционная для Франции черная пчела смешивалась с импортными породами для повышения продуктивности, что иногда приводит к нежелательным изменениям в поведении.

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