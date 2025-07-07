#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
519.51
611.83
6.6
Мир

Десятки человек пострадали от внезапного нападения сотен пчел во Франции

пчелы внезапно напали на прохожих во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 18:30 Фото: pixabay
Во французском городе Орийаке 6 июля сотни пчел внезапно атаковали прохожих. От укусов пострадали 24 человека, трое находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По данным BFMTV, инцидент продлился несколько минут и вызвал настоящий шок у местных жителей. В данное время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам мастера-пчеловода Валида Лулиди из Парижской школы пчеловодства, подобные случаи крайне редки. Обычно пчелы обороняются, а не нападают без причины.

Эксперты считают, что агрессия могла быть вызвана неизвестным раздражителем или изменениями в породе пчел. Традиционная для Франции черная пчела смешивалась с импортными породами для повышения продуктивности, что иногда приводит к нежелательным изменениям в поведении.

Ранее сообщалось, что в США осы ужалили малыша 150 раз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Американские пилоты развернули самолет из-за странного сообщения в телефоне пассажира
Мир
16:43, Сегодня
Американские пилоты развернули самолет из-за странного сообщения в телефоне пассажира
Быки затоптали в Испании шесть человек: в стране начались традиционные забеги
Мир
16:13, Сегодня
Быки затоптали в Испании шесть человек: в стране начались традиционные забеги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: