Стала известна судьба российских альпинистов на горе Манаслу в Непале

Фото: Instagram/expedition_travelers_club_

Группе российских альпинистов под руководством Андрея Васильева, столкнувшейся со сложностями при спуске с вершины горы Манаслу в Непале, все же удалось спуститься на безопасную высоту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Клубе путешественников, накануне, 27 октября 2025 года, команда альпинистов вернулась в базовый лагерь. "Экспедиция под руководством Андрея Васильева включала Сергея Кондрашкина, Наталью Белянкину, Кирилла Эйземана и Виталия Шипилова. Альпинисты прошли новый маршрут в альпийском стиле по юго-западной стене горы. 22 октября команда достигла вершины в сложных погодных условиях. Спуск занял пять дней и проходил по частично новому маршруту. На высоте около 7100 метров спортсмены были вынуждены изменить маршрут и частично спустились по линии, проложенной Рейнхольдом Месснером в 1972 году. Несмотря на объективные опасности и сложные погодные условия, команда успешно добралась до ледника Тулаги", – рассказали в клубе. 24 октября появилась информация, что при спуске у альпинистов возникли трудности: начался сильный ветер, снегопад. Команде удалось преодолеть небольшое расстояние из-за плохой видимости.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: