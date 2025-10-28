#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Стала известна судьба российских альпинистов на горе Манаслу в Непале

российские альпинисты, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:32 Фото: Instagram/expedition_travelers_club_
Группе российских альпинистов под руководством Андрея Васильева, столкнувшейся со сложностями при спуске с вершины горы Манаслу в Непале, все же удалось спуститься на безопасную высоту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Клубе путешественников, накануне, 27 октября 2025 года, команда альпинистов вернулась в базовый лагерь.

"Экспедиция под руководством Андрея Васильева включала Сергея Кондрашкина, Наталью Белянкину, Кирилла Эйземана и Виталия Шипилова. Альпинисты прошли новый маршрут в альпийском стиле по юго-западной стене горы. 22 октября команда достигла вершины в сложных погодных условиях. Спуск занял пять дней и проходил по частично новому маршруту. На высоте около 7100 метров спортсмены были вынуждены изменить маршрут и частично спустились по линии, проложенной Рейнхольдом Месснером в 1972 году. Несмотря на объективные опасности и сложные погодные условия, команда успешно добралась до ледника Тулаги", – рассказали в клубе.

24 октября появилась информация, что при спуске у альпинистов возникли трудности: начался сильный ветер, снегопад. Команде удалось преодолеть небольшое расстояние из-за плохой видимости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Группа российских альпинистов застряла на высоте 7,4 тыс. метров на горе Манаслу в Непале
15:14, 24 октября 2025
Группа российских альпинистов застряла на высоте 7,4 тыс. метров на горе Манаслу в Непале
Известный альпинист погиб на одной из самых высоких гор Пакистана
07:33, 13 августа 2024
Известный альпинист погиб на одной из самых высоких гор Пакистана
После Наговицыной: еще один альпинист с травмой ноги застрял на вершине горы
04:30, 29 сентября 2025
После Наговицыной: еще один альпинист с травмой ноги застрял на вершине горы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: