Известный альпинист погиб на одной из самых высоких гор Пакистана

Пакистанский альпинист, известный своим участием в спасательных операциях на большой высоте, погиб во время спуска с одной из самых высоких гор страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Альпийского клуб Пакистана, 12 августа 35-летний Мурад Садпара скончался от раны, полученной при попадании камня на вершину Броуд-Пик высотой 8047 метров (26 400 футов) в хребте Каракорум, сообщил Каррар Хайдри, секретарь Пакистанского альпийского клуба.

Хайдри сказал, что Садпара начал экспедицию с португальским альпинистом, чтобы подняться на гору на прошлой неделе, но паре спортсменов пришлось повернуть назад, когда партнер Садпары заболел из-за суровой погоды.

Фото: Facebook/Alpine Club of Pakistan

Он сказал, что камень упал на Садпару, когда команда возвращалась в базовый лагерь.

Группа спасателей была отправлена для эвакуации Садпары, но он умер до того, как медицинская помощь смогла добраться до него. Его тело спустили с горы.

По словам Хайдри, смерть известного альпениста – отрезвляющее напоминание о чрезвычайных рисках, связанных с высотным восхождением, где грань между жизнью и смертью опасно тонка.

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