Внучка Трампа заработала больше своего деда-президента

18-летняя внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон за год заработала в шесть раз больше, чем ее дед, получающий зарплату президента, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание Daily Mirror, сейчас состояние Кай составляет порядка 21 млн долларов, в то время как зарплата Трампа по посту американского президента доходит до 400 тыс. долларов.

"Значительная часть заработка внучки президента США поступила из трастового фонда семьи, но около 2,5 млн долларов девушка заработала собственными усилиями", – говорится в публикации.

Девушка является инфлюенсером и любителем гольфа. Это помогает ей заключать контракты с рекламными и модельными агентствами. Также у нее есть большая аудитория в социальных сетях.

