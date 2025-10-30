#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Мир

Внучка Трампа заработала больше своего деда-президента

Внучка Трампа имеет состояние в 21 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 06:36 Фото: Instagram/kaitrumpgolfer
18-летняя внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон за год заработала в шесть раз больше, чем ее дед, получающий зарплату президента, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание Daily Mirror, сейчас состояние Кай составляет порядка 21 млн долларов, в то время как зарплата Трампа по посту американского президента доходит до 400 тыс. долларов.

"Значительная часть заработка внучки президента США поступила из трастового фонда семьи, но около 2,5 млн долларов девушка заработала собственными усилиями", – говорится в публикации.

Девушка является инфлюенсером и любителем гольфа. Это помогает ей заключать контракты с рекламными и модельными агентствами. Также у нее есть большая аудитория в социальных сетях.

Недавно Трамп показал свой фирменный танец жителям Малайзии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
