Педагог решила отсудить у школы 40 млн долларов за стрельбу шестилетнего ученика
Как пишет Mirror, во время инцидента Цвернер была ранена в руку и грудь. Несмотря на тяжелые травмы, она успела вывести других учеников из класса, прежде чем потеряла сознание.
Согласно данным издания, девушка перенесла шесть операций и почти две недели провела в больнице. Отмечается, что пуля до сих пор находится в ее груди. Она также потеряла способность пользоваться левой рукой и в настоящее время страдает от посттравматического стрессового расстройства.
По словам адвоката пострадавшей Диана Тоскано, руководство школы было несколько раз предупреждено о возможном вооружении ученика, однако Паркер не приняла никаких мер: не проверила вещи ребенка, не вызвала полицию и не вывела его из класса.
