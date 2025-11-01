#Народный юрист
Мир

Педагог решила отсудить у школы 40 млн долларов за стрельбу шестилетнего ученика

Педагог решила отсудить у школы 40 млн долларов за стрельбу ученика, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 19:34 Фото: pixabay
В январе 2023 года в США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в свою учительницу Эбби Цвернер из пистолета. Через пару лет педагог подала иск против бывшей помощницы директора Эбони Паркер на сумму 40 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, во время инцидента Цвернер была ранена в руку и грудь. Несмотря на тяжелые травмы, она успела вывести других учеников из класса, прежде чем потеряла сознание.

Согласно данным издания, девушка перенесла шесть операций и почти две недели провела в больнице. Отмечается, что пуля до сих пор находится в ее груди. Она также потеряла способность пользоваться левой рукой и в настоящее время страдает от посттравматического стрессового расстройства.

По словам адвоката пострадавшей Диана Тоскано, руководство школы было несколько раз предупреждено о возможном вооружении ученика, однако Паркер не приняла никаких мер: не проверила вещи ребенка, не вызвала полицию и не вывела его из класса.

Ранее сообщалось, что стрельба в американском университете закончилась трагедией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
