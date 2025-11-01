Педагог решила отсудить у школы 40 млн долларов за стрельбу шестилетнего ученика

В январе 2023 года в США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в свою учительницу Эбби Цвернер из пистолета. Через пару лет педагог подала иск против бывшей помощницы директора Эбони Паркер на сумму 40 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, во время инцидента Цвернер была ранена в руку и грудь. Несмотря на тяжелые травмы, она успела вывести других учеников из класса, прежде чем потеряла сознание.

Согласно данным издания, девушка перенесла шесть операций и почти две недели провела в больнице. Отмечается, что пуля до сих пор находится в ее груди. Она также потеряла способность пользоваться левой рукой и в настоящее время страдает от посттравматического стрессового расстройства.

По словам адвоката пострадавшей Диана Тоскано, руководство школы было несколько раз предупреждено о возможном вооружении ученика, однако Паркер не приняла никаких мер: не проверила вещи ребенка, не вызвала полицию и не вывела его из класса.

Principal ‘ignored’ warnings 6-year-old had gun before shooting Virginia teacher Abby Zwerner: ‘He has little pockets’ https://t.co/g6zVvg2LFP pic.twitter.com/ZTJRrpm6Is — New York Post (@nypost) October 29, 2025

