#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
События

Пару из Казахстана задержали в Австралии за мошенничество в казино на миллион долларов

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:44 Фото: unsplash
В Сиднее (Австралия) задержали пару казахстанцев, которых обвиняют в мошенничестве с казино на сумму более 1 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно пресс-релизу штаб-квартиры полиции Нового Южного Уэльса, в четверг, 27 ноября 2025 года, сотрудники казино в Сиднее заметили небольшую скрытую камеру на рубашке 36-летней женщины. Об этом уведомили сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью, которые прибыли на место и задержали женщину и ее 44-летнего мужа.

"У пары полицейские обнаружили небольшие намагниченные зонды, батареи и мобильный телефон с прикрепленным приспособлением, которое позволяло использовать функцию камеры телефона для скрытого просмотра, захвата или записи изображений. Полиция также изъяла небольшое специальное зеркало-приставку для того же мобильного телефона", – сказано в сообщении.

Задержанным предъявили обвинение в получении финансовой выгоды нечестным путем. Им отказали в освобождении под залог.

"Расследование, проведенное ударной группой, показало, что пара приехала в Сидней из Казахстана в октябре 2025 года и в тот же день подала заявку на членство в казино в районе Барангару. В течение октября и ноября пара совершила несколько визитов в казино, выиграв в общей сложности 1 179 412,50 доллара и вызвав подозрения у казино", – сообщили в полиции.

Во время обыска в доме, где живут задержанные, полиция обнаружила другой реквизит для азартных игр, дорогие ювелирные изделия и 2000 евро.

В сентябре 2025 года стало известно, что судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы
18:33, Сегодня
Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы
Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа
02:20, 14 октября 2024
Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа
Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве
12:43, 05 апреля 2025
Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: