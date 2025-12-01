Пару из Казахстана задержали в Австралии за мошенничество в казино на миллион долларов

В Сиднее (Австралия) задержали пару казахстанцев, которых обвиняют в мошенничестве с казино на сумму более 1 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно пресс-релизу штаб-квартиры полиции Нового Южного Уэльса, в четверг, 27 ноября 2025 года, сотрудники казино в Сиднее заметили небольшую скрытую камеру на рубашке 36-летней женщины. Об этом уведомили сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью, которые прибыли на место и задержали женщину и ее 44-летнего мужа.

"У пары полицейские обнаружили небольшие намагниченные зонды, батареи и мобильный телефон с прикрепленным приспособлением, которое позволяло использовать функцию камеры телефона для скрытого просмотра, захвата или записи изображений. Полиция также изъяла небольшое специальное зеркало-приставку для того же мобильного телефона", – сказано в сообщении.

Задержанным предъявили обвинение в получении финансовой выгоды нечестным путем. Им отказали в освобождении под залог.

"Расследование, проведенное ударной группой, показало, что пара приехала в Сидней из Казахстана в октябре 2025 года и в тот же день подала заявку на членство в казино в районе Барангару. В течение октября и ноября пара совершила несколько визитов в казино, выиграв в общей сложности 1 179 412,50 доллара и вызвав подозрения у казино", – сообщили в полиции.

Во время обыска в доме, где живут задержанные, полиция обнаружила другой реквизит для азартных игр, дорогие ювелирные изделия и 2000 евро.

В сентябре 2025 года стало известно, что судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры.