Мир

Стрельба в американском университете закончилась трагедией

стрельба в американском университете, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 18:49 Фото: pixabay
Семь человек были ранены в университете Линкольна в штате Пенсильвания в США, один из пострадавших погиб, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, об этом заявил офис окружного прокурора округа Честер.

"Мы с прискорбием сообщаем, что этой ночью один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения", – сообщил окружной прокурор Крис де Баррена-Саробе.

Отмечается, что расследование будет продолжаться по меньшей мере до вечера понедельника.

Ранее сообщалось, что в США полицейского обвинили в халатности после того, как он поехал за пиццей вместо выезда на место стрельбы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
