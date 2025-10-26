Стрельба в американском университете закончилась трагедией

Семь человек были ранены в университете Линкольна в штате Пенсильвания в США, один из пострадавших погиб, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, об этом заявил офис окружного прокурора округа Честер. "Мы с прискорбием сообщаем, что этой ночью один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения", – сообщил окружной прокурор Крис де Баррена-Саробе. Отмечается, что расследование будет продолжаться по меньшей мере до вечера понедельника. 🔴USA🇺🇲| #Pennsylvanie: une fusillade a éclaté samedi 25 Oct soir sur le campus au sud du comté de Chester lors des célébrations du week-end de rentrée de l'Université Lincoln. On déplore au moins 6 blessés par balles et un mort. La police a invité le public à éviter le secteur. pic.twitter.com/2IOJm0peAf — Nanana365 (@nanana365media) October 26, 2025 Ранее сообщалось, что в США полицейского обвинили в халатности после того, как он поехал за пиццей вместо выезда на место стрельбы.

