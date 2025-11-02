#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

Теракт удалось предотвратить полицейским Берлина

полиция предотвратила теракт в Берлине, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 21:32 Фото: pixabay
В столице Германии задержан гражданин Сирии, которого подозревают в планировании террористической акции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, Абдалла Р. задержали 1 ноября и поместили под стражу. Согласно данным издания, подозреваемый имеет три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков у мужчины нашли материалы для изготовления взрывчатки.

Известно, что к операции привлекли сотрудников спецназа.

Подробная информация первоначально не разглашалась, но, по всей видимости, целью теракта был Берлин. Сириец предстанет перед судом 2 ноября.

Ранее сообщалось, что пять иностранцев готовили теракт в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Два подростка застряли у водопада в горах Алматы
22:11, Сегодня
Два подростка застряли у водопада в горах Алматы
В Бельгии арестовали семерых подозреваемых в организации терактов
06:40, 05 мая 2023
В Бельгии арестовали семерых подозреваемых в организации терактов
В Германии задержали гражданина Ирана, подозреваемого в подготовке теракта
13:34, 08 января 2023
В Германии задержали гражданина Ирана, подозреваемого в подготовке теракта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: