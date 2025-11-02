Теракт удалось предотвратить полицейским Берлина
Фото: pixabay
В столице Германии задержан гражданин Сирии, которого подозревают в планировании террористической акции, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Bild, Абдалла Р. задержали 1 ноября и поместили под стражу. Согласно данным издания, подозреваемый имеет три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков у мужчины нашли материалы для изготовления взрывчатки.
Известно, что к операции привлекли сотрудников спецназа.
Подробная информация первоначально не разглашалась, но, по всей видимости, целью теракта был Берлин. Сириец предстанет перед судом 2 ноября.
Ранее сообщалось, что пять иностранцев готовили теракт в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript