Пожарным удалось предотвратить взрыв в Жезказгане
На пульт службы 112 области Улытау поступило сообщение о пожаре в гаражном массиве города Жезказгана по улице Холмецкого, сообщает Zakon.kz.
На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло внутри гаража на площади 10 кв. м.
"В ходе разведки и тушения огнеборцами были вынесены газовый баллон объемом 27 л и кислородный баллон объемом 50 л, что позволило предотвратить возможный взрыв. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Как уточняется, во время пожара никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.
