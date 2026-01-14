#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Происшествия

Пожарным удалось предотвратить взрыв в Жезказгане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 01:50 Фото: Zakon.kz
На пульт службы 112 области Улытау поступило сообщение о пожаре в гаражном массиве города Жезказгана по улице Холмецкого, сообщает Zakon.kz.

На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло внутри гаража на площади 10 кв. м.

"В ходе разведки и тушения огнеборцами были вынесены газовый баллон объемом 27 л и кислородный баллон объемом 50 л, что позволило предотвратить возможный взрыв. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Как уточняется, во время пожара никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар охватил кафе в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
