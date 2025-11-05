#Народный юрист
Мир

Китайская авиакомпания набирает стюардессами замужних женщин и матерей

Стюардессы в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 08:49 Фото: Facebook/springairlines
Китайская бюджетная авиакомпания Spring Airlines объявила о наборе замужних женщин и матерей на должность бортпроводниц, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты South China Morning Post, авиаперевозчик считает, что такие женщины обладают:

  • большим жизненным опытом;
  • повышенной эмпатией к пассажирам.

В объявлении, которое появилось в конце октября, говорилось, что авиакомпания с головным офисом в Шанхае ищет женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Предпочтение будет отдаваться кандидаткам, которые состоят в браке или имеют детей.

"Инициатива поможет бороться с возрастной дискриминацией и расширить возможности трудоустройства для женщин", – отметил авиаперевозчик.

Недавно любителя подглядывать за женщинами в фитнес-центре поймали в США, а женщины-пожарные Новой Зеландии выпустили календарь на 2026 год.

Фото Алия Абди
Алия Абди
