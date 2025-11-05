Китайская авиакомпания набирает стюардессами замужних женщин и матерей
Китайская бюджетная авиакомпания Spring Airlines объявила о наборе замужних женщин и матерей на должность бортпроводниц, сообщает Zakon.kz.
По данным газеты South China Morning Post, авиаперевозчик считает, что такие женщины обладают:
- большим жизненным опытом;
- повышенной эмпатией к пассажирам.
В объявлении, которое появилось в конце октября, говорилось, что авиакомпания с головным офисом в Шанхае ищет женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Предпочтение будет отдаваться кандидаткам, которые состоят в браке или имеют детей.
"Инициатива поможет бороться с возрастной дискриминацией и расширить возможности трудоустройства для женщин", – отметил авиаперевозчик.
