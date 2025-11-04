#Народный юрист
Мир

Женщины-пожарные Новой Зеландии выпустили календарь на 2026 год

Календарь на 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 02:22 Фото: Instagram/nzwomensfirefightercalendar
В Новой Зеландии впервые выпустили календарь с женщинами-пожарными, сообщает Zakon.kz.

В календаре собраны фотографии 13 профессиональных пожарных из девяти станций в трех городах. Женщины фотографировались без футболок, в форменных брюках и черных спортивных топах.

Фото: Instagram/nzwomensfirefightercalendar

"Выручка с продаж пойдет на благотворительность, а именно в фонд борьбы с раком груди", – говорится на странице календаря в Instagram.

Проект назвали Wāhine Toa. С языка маори это означает сильные, смелые женщины, пишет новозеландская организация Breast Cancer Cure, финансирующая разработки, направленные на поиск лекарства против рака молочной железы.

Фото: breastcancercure.org.nz

парней всегда был свой календарь. И мы подумали, почему бы и нам не сделать такое же? Мы настойчиво работаем и серьезно относимся к своей работе, поэтому это была возможность сделать что-то интересное, собирая деньги на важное дело. Долгое время вопрос заключался в том, как почтить силу и женственность, не прибегая к чрезмерной сексуализации. Сейчас именно тот момент, когда мы можем показать, что способны с достоинством совмещать нашу профессию и женственность, поддерживая важное дело", – рассказала пожарная Николь Кох.

Фото: Instagram/nzwomensfirefightercalendar

Стоимость календаря составляет 20 новозеландских долларов. Это около 6 тыс. тенге.

Ранее для людей с повышенной тревожностью сделали подборку спокойных фильмов, которые помогают просто расслабиться и получить удовольствие от истории.

