Китайская авиакомпания запустила рейсы в Казахстан
Фото: freepik
Китайская авиакомпания "Loong Airlines" запустила рейсы в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Свой первый рейс китайская авиакомпания уже выполнила, полетев в Алматы.
"Благодаря совместной работе авиационных властей Казахстана и Китая, 7 сентября китайская авиакомпания "Loong Airlines" выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на воздушных судах типа "А321", – говорится в сообщении КГА.
Ожидается, что выход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Казахстана, а также открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай.
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