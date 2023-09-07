Китайская авиакомпания запустила рейсы в Казахстан

Китайская авиакомпания "Loong Airlines" запустила рейсы в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Свой первый рейс китайская авиакомпания уже выполнила, полетев в Алматы.

"Благодаря совместной работе авиационных властей Казахстана и Китая, 7 сентября китайская авиакомпания "Loong Airlines" выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на воздушных судах типа "А321", – говорится в сообщении КГА.

Ожидается, что выход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Казахстана, а также открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Ранее Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай.