Японию могут накрыть мощные цунами после сильного землетрясения у побережья

9 ноября у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Японское метеорологическое агентство, очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

После землетрясения власти объявили угрозу цунами для прибрежных районов префектуры Иватэ. По прогнозам синоптиков, высота волн может достигать одного метра.

Представитель агентства Синдзи Кёмото призвал жителей покинуть побережье и немедленно уйти от воды.





"Любой, кто находится в океане, должен немедленно выйти на берег и отойти подальше от линии прибоя", – отметил он в комментарии телеканалу NHK.

Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что в греческом городе Драма, расположенном недалеко от греко-турецкой границы, произошло землетрясение магнитудой 4,5.

