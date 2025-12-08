Мощное землетрясение произошло в Японии: трехметровые цунами могут накрыть страну

На севере Японии 8 декабря произошло сильнейшее за этот год землетрясение, после которого власти объявили угрозу цунами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал NHK, подземные толчки магнитудой 7,6 были зафиксированы в акватории примерно в 80 км к востоку от северной части острова Хонсю. Наиболее ощутимо землетрясение почувствовали жители префектуры Аомори. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Метеорологическое управление страны предупредило о возможном приближении волн высотой около 3 метров к восточным и северо-восточным побережьям. В зону наибольшего риска попадают префектуры Аомори, Иватэ и Хоккайдо. Власти призывают население немедленно покинуть прибрежные районы и подняться на более высокие участки местности.

Это землетрясение стало самым мощным в Японии в 2025 году. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 ноября у берегов префектуры Иватэ, где магнитуда составляла 6,8 и после толчков наблюдали небольшое цунами. Тогда обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло близ Аляски.

