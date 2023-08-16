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Сильное землетрясение зафиксировали у побережья Японии

землетрясение Фото: pixabay
У побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на расстоянии 12 км к юго-западу от города Хирара с населением около 34 тыс. человек. Он расположен на острове Мияко. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км.

О пострадавших в результате землетрясения, а также о разрушениях и угрозе цунами не сообщалось.

Отметим, что 12 августа землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии.

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