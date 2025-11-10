Россия изучает целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин поручил изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, на прошлой неделе Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

Песков задался вопросом, означает ли это решение, что США выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний и действительно ли они намерены их провести.

"В этой связи президент по итогам обсуждения дал поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате с этим вопросом и прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности о начале подготовки к ядерным испытаниям", – пояснил представитель Кремля.

Накануне он заявил, что Путин не давал указания приступить к подготовке таких испытаний: сначала нужно понять, нужно ли России это делать. Подобное решение должно быть обоснованным и выверенным, подчеркнул Песков. При этом он предупредил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально, если США или любая другая страна испытают ядерное оружие.

