Политика

В Кремле началась неформальная встреча президентов Казахстана и России

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Кремль, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 22:38 Фото: akorda.kz
В Кремле 11 ноября началась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Токаев поблагодарил российского президента за теплый прием и подчеркнул высокий уровень стратегического и союзнического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Он отметил, что между двумя странами не существует серьезных разногласий, а возникающие вопросы решаются на уровне глав государств и правительств.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле. Только что было сказано о протокольных аспектах. Действительно, с этой точки зрения то, что я увидел, что ощутил, сильно поразило, обрадовало. Я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице. Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, и конечно же, правительств. Я с большим удовольствием принял ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами", – сказал глава государства.

Путин отметил, что стороны обсуждают планы на ближайшую и среднесрочную перспективу, и выразил радость по поводу визита казахстанского лидера.


"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приехали, как мы договаривались, с государственным визитом. Я искренне рад этому. Конечно, мы с вами находимся в постоянном контакте, но такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях. Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра – вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленную среднесрочную перспективу", – сказал президент России.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву. Позже помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что неформальная встреча тет-а-тет Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится в Кремле 11 ноября. Также, по его словам, будет дан официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева. После официальной церемонии встречи в Кремле 12 ноября глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
