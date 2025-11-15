"Поставьте ему памятник": в Сети восхищаются заботливым парнем и его подарком для возлюбленной

Пользователь Threads вызвал бурю эмоций в социальных сетях своим старанием порадовать девушку к Новому году, сообщает Zakon.kz.

А все потому, что он решил превратить предновогодний декабрь в праздник каждый день. Он собрал 31 коробку и складывает в них подарки для своей девушки. По задумке автора поста, она должна открывать по одной коробке в день на протяжении всего декабря.

Пост моментально стал вирусным.

Фото: Treads/karpoff_ol

В комментариях девушки массово требуют выдать автору памятник "за вклад в романтику".

"Он поднял планку слишком высоко и теперь придется соответствовать, хотели мы этого или нет", – с легким ужасом пишут мужчины.

Большинство комментаторов отметили, что такой адвент-календарь – это идеальный пример того, как маленькие жесты превращают обычный месяц в незабываемый.

