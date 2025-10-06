Возлюбленная Павла Дурова шокировала поклонников своей диетой
Фото: Telegram/Юлия Вавилова
Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала подписчикам о своей диете, которая вызвала у пользователей Сети неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.
В конце сентября девушка сломала стопу, когда спускалась по лестнице и пропустила одну ступеньку. По словам блогерши, за шесть дней врачи не увидели улучшений в переломе на ее рентген-снимках, поэтому она решила придерживаться определенного плана питания.
Выяснилось, что Вавилова ест только творог и костный бульон.
"Сейчас мой рацион: чистый кальций (творог) и чистый коллаген (костный бульон). Продолжаю вести активный образ жизни, но стараюсь не наступать на сломанную стопу, пользуюсь костылями и второй ногой", – рассказала она в Telegram.
Комментаторы оказались шокированы скудностью рациона:
– Кости могут повреждаться из-за тренировок на голодный желудок.
– Нужно есть все для быстрого восстановления.
– Кто посоветовал тебе такую диету?
– Необходимо более разнообразное питание.
Ранее возлюбленная Павла Дурова раскрыла, как привлечь в свою жизнь миллиардера.
