Возлюбленная Павла Дурова шокировала поклонников своей диетой

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала подписчикам о своей диете, которая вызвала у пользователей Сети неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

В конце сентября девушка сломала стопу, когда спускалась по лестнице и пропустила одну ступеньку. По словам блогерши, за шесть дней врачи не увидели улучшений в переломе на ее рентген-снимках, поэтому она решила придерживаться определенного плана питания.

Выяснилось, что Вавилова ест только творог и костный бульон.

"Сейчас мой рацион: чистый кальций (творог) и чистый коллаген (костный бульон). Продолжаю вести активный образ жизни, но стараюсь не наступать на сломанную стопу, пользуюсь костылями и второй ногой", – рассказала она в Telegram.

Комментаторы оказались шокированы скудностью рациона:

– Кости могут повреждаться из-за тренировок на голодный желудок. – Нужно есть все для быстрого восстановления. – Кто посоветовал тебе такую диету? – Необходимо более разнообразное питание.

