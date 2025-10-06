#АЭС в Казахстане
Советы

Возлюбленная Павла Дурова шокировала поклонников своей диетой

Юлия Вавилова шокировала поклонников своей диетой, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 20:01 Фото: Telegram/Юлия Вавилова
Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала подписчикам о своей диете, которая вызвала у пользователей Сети неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

В конце сентября девушка сломала стопу, когда спускалась по лестнице и пропустила одну ступеньку. По словам блогерши, за шесть дней врачи не увидели улучшений в переломе на ее рентген-снимках, поэтому она решила придерживаться определенного плана питания.

Выяснилось, что Вавилова ест только творог и костный бульон.

"Сейчас мой рацион: чистый кальций (творог) и чистый коллаген (костный бульон). Продолжаю вести активный образ жизни, но стараюсь не наступать на сломанную стопу, пользуюсь костылями и второй ногой", – рассказала она в Telegram.

Комментаторы оказались шокированы скудностью рациона:

– Кости могут повреждаться из-за тренировок на голодный желудок.

– Нужно есть все для быстрого восстановления.

– Кто посоветовал тебе такую диету?

– Необходимо более разнообразное питание.

Ранее возлюбленная Павла Дурова раскрыла, как привлечь в свою жизнь миллиардера.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
