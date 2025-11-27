Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
Паломничество, приуроченное к 1700-летию Первого Никейского собора, стартует 27 ноября в Анкаре. По прибытии в столицу Святейший Отец встретится с президентом Турции Эрдоганом, после чего обратится к представителям власти, общественности и дипломатического корпуса. Вечером того же дня Папа перелетит в Стамбул. Программу поездки обнародовал Зал печати Святейшего Престола.
Шестидневная поездка станет первым крупным международным испытанием для 70-летнего понтифика, избранного в мае. В городах посещения усилены меры безопасности.
В день визита Папы в сирийской православной церкви Мор Эфрем – в первой церкви, построенной в истории Республики, будут дежурить пожарная машина и скорая помощь. В церкви подготовлена комната для отдыха Папы. Перед церковью поднят флаг Ватикана.
Также в церкви накрыт стол для встречи с лидерами местных церквей и христианских общин. Ответственные за культовые сооружения сообщили, что около недели церкви и соборы будут закрыты для посещения, за исключением богослужений.
В воскресенье, 30 ноября, после обеда понтифик вылетит из аэропорта Ататюрк в Бейрут. Там тоже полным ходом идет подготовка.
