Турция готовится к историческому визиту Папы Римского

Паломничество, приуроченное к 1700-летию Первого Никейского собора, стартует 27 ноября в Анкаре. По прибытии в столицу Святейший Отец встретится с президентом Турции Эрдоганом, после чего обратится к представителям власти, общественности и дипломатического корпуса. Вечером того же дня Папа перелетит в Стамбул. Программу поездки обнародовал Зал печати Святейшего Престола.

1️⃣Thursday, November 27 – Rome / Ankara / Istanbul

2️⃣Friday, November 28 – Istanbul / İznik (formerly Nicaea) / Istanbul

3️⃣Saturday, November 29 – Istanbul