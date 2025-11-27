#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Мир

Турция готовится к историческому визиту Папы Римского

Папа Римский едет в Турцию, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 07:02 Фото: Х/vaticannews
27 ноября Папа Римский Лев XIV впервые прибудет с официальным визитом в Турцию, сообщает Zakon.kz.

Паломничество, приуроченное к 1700-летию Первого Никейского собора, стартует 27 ноября в Анкаре. По прибытии в столицу Святейший Отец встретится с президентом Турции Эрдоганом, после чего обратится к представителям власти, общественности и дипломатического корпуса. Вечером того же дня Папа перелетит в Стамбул. Программу поездки обнародовал Зал печати Святейшего Престола.

Шестидневная поездка станет первым крупным международным испытанием для 70-летнего понтифика, избранного в мае. В городах посещения усилены меры безопасности.

В день визита Папы в сирийской православной церкви Мор Эфрем – в первой церкви, построенной в истории Республики, будут дежурить пожарная машина и скорая помощь. В церкви подготовлена комната для отдыха Папы. Перед церковью поднят флаг Ватикана.

Также в церкви накрыт стол для встречи с лидерами местных церквей и христианских общин. Ответственные за культовые сооружения сообщили, что около недели церкви и соборы будут закрыты для посещения, за исключением богослужений.

В воскресенье, 30 ноября, после обеда понтифик вылетит из аэропорта Ататюрк в Бейрут. Там тоже полным ходом идет подготовка.

Фото: vaticannews.va

15 ноября в Ватикане Папа Римский принимал звезд Голливуда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн
16:47, 22 июня 2025
Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн
Папа Римский в первой проповеди призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке
16:37, 11 мая 2025
Папа Римский в первой проповеди призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке
Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV
11:49, 11 мая 2025
Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: