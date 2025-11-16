Настоятеля монастыря Шаолинь взяли под стражу
По данным центрального телеканала Китая, мужчине вменяют хищения и взятки. По данным телеканала, следствие считает, что бывший настоятель использовал должность для присвоения имущества, расходования монастырских средств и получения взяток.
Помимо взяток его обвиняют:
- в нарушении буддийских установлений;
- хищениях из монастырской казны;
- связях с несколькими женщинами;
- наличии внебрачных детей.
Китайская буддийская ассоциация лишила его сана.
Шаолинь был основан в 495 году в горах Суншань. В VII веке монастырю разрешили содержать вооруженный отряд, и со временем он стал центром китайских боевых искусств. На протяжении последних лет самого Ши Юнсиня часто критиковали за коммерческое развитие монастыря:
- съемки фильмов;
- расширение сети филиалов;
- превращение обители в крупный бизнес-проект.
