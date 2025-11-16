Настоятеля монастыря Шаолинь взяли под стражу

Власти Синьсяна одобрили арест экс-настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня, сообщает Zakon.kz.

По данным центрального телеканала Китая, мужчине вменяют хищения и взятки. По данным телеканала, следствие считает, что бывший настоятель использовал должность для присвоения имущества, расходования монастырских средств и получения взяток.

Помимо взяток его обвиняют:

в нарушении буддийских установлений;

хищениях из монастырской казны;

связях с несколькими женщинами;

наличии внебрачных детей.

Китайская буддийская ассоциация лишила его сана.

Шаолинь был основан в 495 году в горах Суншань. В VII веке монастырю разрешили содержать вооруженный отряд, и со временем он стал центром китайских боевых искусств. На протяжении последних лет самого Ши Юнсиня часто критиковали за коммерческое развитие монастыря:

съемки фильмов;

расширение сети филиалов;

превращение обители в крупный бизнес-проект.

