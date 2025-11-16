#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Мир

Настоятеля монастыря Шаолинь взяли под стражу

Настоятеля Шаолиньского монастыря обвиняют во взятках, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 03:10 Фото: Х/ChinaDaily
Власти Синьсяна одобрили арест экс-настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня, сообщает Zakon.kz.

По данным центрального телеканала Китая, мужчине вменяют хищения и взятки. По данным телеканала, следствие считает, что бывший настоятель использовал должность для присвоения имущества, расходования монастырских средств и получения взяток.

Помимо взяток его обвиняют:

  • в нарушении буддийских установлений;
  • хищениях из монастырской казны;
  • связях с несколькими женщинами;
  • наличии внебрачных детей.

Китайская буддийская ассоциация лишила его сана.

Шаолинь был основан в 495 году в горах Суншань. В VII веке монастырю разрешили содержать вооруженный отряд, и со временем он стал центром китайских боевых искусств. На протяжении последних лет самого Ши Юнсиня часто критиковали за коммерческое развитие монастыря:

  • съемки фильмов;
  • расширение сети филиалов;
  • превращение обители в крупный бизнес-проект.

Китайские роботы начнут собирать популярные автомобили BYD, Geely и Volkswagen.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Китае лишили сана настоятеля самого известного буддийского монастыря
19:08, 29 июля 2025
В Китае лишили сана настоятеля самого известного буддийского монастыря
Настоятель буддистского монастыря прятал на территории популярных храмов 73 тела
08:58, 05 декабря 2024
Настоятель буддистского монастыря прятал на территории популярных храмов 73 тела
Средневековый монастырь в Грузии накрыл оползень
22:24, 27 августа 2023
Средневековый монастырь в Грузии накрыл оползень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: