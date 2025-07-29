В Китае лишили сана настоятеля самого известного буддийского монастыря
Как следует из заявления, опубликованного 28 июля 2025 года на официальном сайте Китайской буддийской ассоциации, согласно действующим правилам, ассоциация "соглашается аннулировать свидетельство о посвящении Ши Юнсиня".
Ранее администрация монастыря уже заявляла, что Ши Юнсинь подозревается в совершении хищений, серьезном нарушении заповедей, поддержании неподобающих отношений с женщинами и наличии внебрачных детей.
В настоящее время настоятель находится под следствием, которое ведут несколько ведомств.
Согласно публикации РИА Новости, это не первый скандал с участием настоятеля.
В 2015 году бывший послушник Ши Чжэнъи обвинил Ши Юнсиня в ряде проступков, включая оплату секса с монахинями и присвоение монастырских средств. В 2017 году следствие оправдало настоятеля по обвинениям в коррупции и присвоении денег, но обнаружило у него двойную регистрацию под разными именами.
Шаолинь – буддийский монастырь в центральном Китае. Популярность Шаолиня в массовой культуре привела к тому, что монастырь сильно разросся, большие средства были вложены в благоустройство региона и индустрию туризма. В монастыре и вокруг него существует большое число коммерческих школ боевых искусств, рассчитанных на иностранных туристов.
Ранее мы сообщали, что правительство Китая анонсировало общенациональную программу, которая предусматривает выплату субсидий в размере 3,6 тысячи юаней (272 808 тенге) в год на каждого ребенка младше трех лет.