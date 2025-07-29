#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Мир

В Китае лишили сана настоятеля самого известного буддийского монастыря

Шаолинь, храм, лишение сана, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 19:08 Фото: pexels
Китайский буддийский монастырь Шаолинь объявил, что в отношении его настоятеля Ши Юнсиня начато следствие по обвинению в растрате и аморальном поведении, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, опубликованного 28 июля 2025 года на официальном сайте Китайской буддийской ассоциации, согласно действующим правилам, ассоциация "соглашается аннулировать свидетельство о посвящении Ши Юнсиня".

Ранее администрация монастыря уже заявляла, что Ши Юнсинь подозревается в совершении хищений, серьезном нарушении заповедей, поддержании неподобающих отношений с женщинами и наличии внебрачных детей.

В настоящее время настоятель находится под следствием, которое ведут несколько ведомств.

Согласно публикации РИА Новости, это не первый скандал с участием настоятеля.

В 2015 году бывший послушник Ши Чжэнъи обвинил Ши Юнсиня в ряде проступков, включая оплату секса с монахинями и присвоение монастырских средств. В 2017 году следствие оправдало настоятеля по обвинениям в коррупции и присвоении денег, но обнаружило у него двойную регистрацию под разными именами.

Шаолинь – буддийский монастырь в центральном Китае. Популярность Шаолиня в массовой культуре привела к тому, что монастырь сильно разросся, большие средства были вложены в благоустройство региона и индустрию туризма. В монастыре и вокруг него существует большое число коммерческих школ боевых искусств, рассчитанных на иностранных туристов.

Ранее мы сообщали, что правительство Китая анонсировало общенациональную программу, которая предусматривает выплату субсидий в размере 3,6 тысячи юаней (272 808 тенге) в год на каждого ребенка младше трех лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Американский дайвер встретился с "неблагодарной" акулой
Мир
20:23, Сегодня
Американский дайвер встретился с "неблагодарной" акулой
Военный вертолет разбился в Германии
Мир
19:37, Сегодня
Военный вертолет разбился в Германии
На таможне задержали китаянку с редкими питонами в бюстгальтере
Мир
19:20, Сегодня
На таможне задержали китаянку с редкими питонами в бюстгальтере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: