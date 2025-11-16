#АЭС в Казахстане
Мир

Любовные письма столетней давности нашла на чердаке американка

письма времен Первой мировой войны нашла американка на чердаке, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 19:23 Фото: pixabay
Жительница американского города Дарем Лаура Тонкин во время ремонта на чердаке нашла любовную переписку 100-летней давности, написанные неким Джоном Б. Вусли, сообщает Zakon.kz.

По информации WRAL, сначала женщина не могла понять, что представляет собой находка, но спустя время расшифровала почерк. Тон писем, описанные в них события и упомянутые детали дали Лауре понять, что перед ней любовная переписка времен Первой мировой войны.

Как выяснилось, Джон воевал во Франции и переписывался с возлюбленной по имени Ома. Тогда ему было около 20 лет. Он рассказывал Оме о тяжестях солдатской жизни, поджидающих его на каждом шагу опасностях и жаловался на военную цензуру. Однако в большинстве писем Джон все же объяснялся девушке в любви.

"Ты спрашивала насчет французских девушек. Я встретил не так уж много, но, насколько я могу судить, они не идут ни в какое сравнение с девушками с Юга". Автор найденных писем Джон Б. Вусли

Отмечается, что американка была заинтригована находкой и решила найти могилу Джона. Оказалось, что Ома все же стала его супругой и была похоронена рядом. У пары не было детей. Лаура предположила, что предыдущий владелец дома мог дружить с Джоном. Она решила хранить письма, пока их не заберет какое-либо историческое общество или родственник усопших супругов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли следы "Атлантиды" в Кыргызстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
