Ученые нашли следы "Атлантиды" в Кыргызстане

На дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане исследователи нашли следы "затопленного города", похожего на легендарную Атлантиду из древнегреческих мифов, сообщает Zakon.kz.

Историю о затонувшем городе Атлантиде впервые рассказал 2 300 лет назад древнегреческий философ Платон. Официальная наука считает ее мифом, однако некоторые энтузиасты считают, что город существовал на самом деле.

Как пишет Daily Mail, по словам исследователей, огромное соленое озеро Иссык-Куль резко поднялось со времен античности и средневековья, и руины города оказались под водой.

Окруженный горами Тянь-Шань водоем достигает почти 182 км в длину и 60 км в ширину, а его максимальная глубина – 668 м, однако остатки поселения находятся совсем неглубоко.

Исследователи нашли под водой следы средневекового кладбища, части зданий из обожженного кирпича и керамическую посуду. По словам ученых, в городе могли быть мусульманские молельни, школы, бани и, вероятно, мельница.

Руководитель экспедиции, исследователь Национальной академии наук Кыргызской Республики Валерий Колченко отмечает, что город был крупным торговым поселением и был утрачен в 15 веке из-за "ужасной трагедии", которую по масштабам можно "сравнить с катастрофой в Помпеях".

"Место, которое мы исследуем, было городом или крупным торговым центром", – сказал Колченко.

