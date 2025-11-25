В Астане пропавшую школьницу нашли мертвой в реке

24 ноября в Астане пропала 14-летняя школьница. Спустя некоторое время ее нашли мертвой, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП), 24 ноября в 21:00 в полицию поступило заявление от астанчанки о том, что около 18:30 ее дочь ушла из дома и перестала выходить на связь.

"На ее поиски был оперативно задействован весь личный состав полиции, волонтеры и другие приданные силы. В результате поисковых мероприятий тело школьницы было обнаружено в реке. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – указано в комментарии.

В соцсетях отмечают, что тело девочки нашли в достаточно оживленном месте – под пешеходным мостом, ведущим в городской парк культуры и отдыха.

