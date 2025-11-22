Сыр пармезан штурмует Голливуд
Фото: pixabay
Итальянский твердый сыр пармезан вошел в контракт с голливудским агентством, сообщает Zakon.kz.
По данным People, консорциум Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах.
The Parmigiano Reggiano Consortium announced that it has signed a deal with a major agency to get the famous Italian cheese featured in more TV and movies — even if it risks making Hollywood more cheesy. pic.twitter.com/e98SEkdaG7— ABC News Live (@ABCNewsLive) November 20, 2025
Parmigiano Reggiano производится уже 1000 лет и имеет статус PDO – защищенного наименования места происхождения. Его можно производить только в одной из пяти итальянских провинций и по строгим правилам в отношении ингредиентов.
Недавно Дональд Трамп попросил McDonald's добавлять в бургер "Филе-о-фиш" больше соуса тартар.
