Мир

Сыр пармезан штурмует Голливуд

Пармезан подписал контракт с голливудским агентством, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 08:35 Фото: pixabay
Итальянский твердый сыр пармезан вошел в контракт с голливудским агентством, сообщает Zakon.kz.

По данным People, консорциум Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах.

Parmigiano Reggiano производится уже 1000 лет и имеет статус PDO – защищенного наименования места происхождения. Его можно производить только в одной из пяти итальянских провинций и по строгим правилам в отношении ингредиентов.

Недавно Дональд Трамп попросил McDonald's добавлять в бургер "Филе-о-фиш" больше соуса тартар.

Фото Алия Абди
Алия Абди
