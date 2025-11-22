Сыр пармезан штурмует Голливуд

Итальянский твердый сыр пармезан вошел в контракт с голливудским агентством, сообщает Zakon.kz.

По данным People, консорциум Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах.

Parmigiano Reggiano производится уже 1000 лет и имеет статус PDO – защищенного наименования места происхождения. Его можно производить только в одной из пяти итальянских провинций и по строгим правилам в отношении ингредиентов.

