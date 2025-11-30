#АЭС в Казахстане
Спорт

Дастан Сатпаев сравнялся с игроками “Баварии”, “Ливерпуля” и ПСЖ

Рейтинг футболистов, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 05:40 Фото: Instagram/d.satpayev
Нападающий "Кайрата" 17-летний Дастан Сатпаев вошел в топ-5 вместе с игроками ведущих клубов, сообщает Zakon.kz.

После новостей о голкипере футбольного клуба "Кайрат" Темирлане Анарбекове, поклонников клуба порадовали известием о Сатпаеве. Так, 29 ноября шведский портал Score90 включил Дастана Сатпаева в пятерку лучших игроков мира, родившихся в 2008 году.

Компания у него солидная:

  • Леннарт Карл, "Бавария";
  • Ибраим Мбайе, ПСЖ;
  • Рио Нгумоа, "Ливерпуль";
  • Онест Аанор, "Аталанта";
  • Дастан Сатпаев, "Кайрат".

Фото: Instagram/score90

"Это попадание – еще одно доказательство, что за Сатпаевым следят топ-клубы Европы", – отмечают спортивные журналисты Казахстана.

В феврале 2025 года "Кайрат" согласился на трансфер Сатпаева в "Челси" за четыре млн евро. В августе 2026 года Дастан присоединится к лондонцам.

Алматинский клуб "Кайрат" рассказал о начале продаже билетов на их матч с чемпионом Греции. Игра пройдет 9 декабря в Астане на стадионе "Астана Арена".

Фото Алия Абди
Алия Абди
