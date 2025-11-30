Дастан Сатпаев сравнялся с игроками “Баварии”, “Ливерпуля” и ПСЖ
Фото: Instagram/d.satpayev
Нападающий "Кайрата" 17-летний Дастан Сатпаев вошел в топ-5 вместе с игроками ведущих клубов, сообщает Zakon.kz.
После новостей о голкипере футбольного клуба "Кайрат" Темирлане Анарбекове, поклонников клуба порадовали известием о Сатпаеве. Так, 29 ноября шведский портал Score90 включил Дастана Сатпаева в пятерку лучших игроков мира, родившихся в 2008 году.
Компания у него солидная:
- Леннарт Карл, "Бавария";
- Ибраим Мбайе, ПСЖ;
- Рио Нгумоа, "Ливерпуль";
- Онест Аанор, "Аталанта";
- Дастан Сатпаев, "Кайрат".
Фото: Instagram/score90
"Это попадание – еще одно доказательство, что за Сатпаевым следят топ-клубы Европы", – отмечают спортивные журналисты Казахстана.
В феврале 2025 года "Кайрат" согласился на трансфер Сатпаева в "Челси" за четыре млн евро. В августе 2026 года Дастан присоединится к лондонцам.
Алматинский клуб "Кайрат" рассказал о начале продаже билетов на их матч с чемпионом Греции. Игра пройдет 9 декабря в Астане на стадионе "Астана Арена".
