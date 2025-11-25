#АЭС в Казахстане
Мир

На Россию обрушились первые 50-градусные морозы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 23:34 Фото: Zakon.kz
В ряде районов Якутии (Россия) минувшей ночью температура воздуха впервые этой зимой опустилась ниже отметки -50 °C, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, сразу две метеостанции, расположенные неподалеку от полюса холода – Оймякона, – зарегистрировали минимум -50,0 °C. Такие показатели зафиксированы в поселке Усть-Нера, крупнейшем населенном пункте Оймяконского района, а также на метеостанции Юрты.

Самой холодной точкой в России в ночь на 25 ноября стало село Делянкир, где температура опустилась до -50,7 °C. Для сравнения, в самом Оймяконе было "теплее" – -49,5 °C.

Леус отметил, что такие морозы пришли в регион раньше обычного. Температурный фон в Якутии сейчас на 7-8 градусов ниже климатической нормы, а ноябрь в целом проходит с заметной отрицательной аномалией – на 1,5-2 °C.

По словам специалиста, столь раннее наступление экстремальных холодов подтверждает сохранение жесткой зимней циркуляции в Восточной Сибири.

Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан 26 ноября надвигаются метель и снегопад.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
