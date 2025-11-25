#АЭС в Казахстане
Архив новостей
События

Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 18:49 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на среду, 26 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед.

"На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода преимущественно без осадков", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по республике прогнозируются туманы, на севере, востоке и юго-востоке – усиление ветра.

Ранее сообщалось, что синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие три дня в трех мегаполисах Казахстана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
