Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на среду, 26 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед.

"На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода преимущественно без осадков", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по республике прогнозируются туманы, на севере, востоке и юго-востоке – усиление ветра.

