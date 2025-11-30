После праздника в Америке 45 машин столкнулись на трассе
По видео очевидцев и участников ДТП в их соцсетях, колонна автомобилей сложилась в "паровозик" из-за сложных погодных условий, полностью парализовав движение на шесть часов. Несколько машин вынесло на встречную полосу. Столкновения затронули оба направления движения.
DOT cameras captured the scene just outside Terre Haute, Indiana, where a massive pileup unfolded on I-70 as a snowstorm swept across the Plains and Midwest, bringing major impacts. pic.twitter.com/6cImBWcMxy— 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) November 29, 2025
Метеослужбы заранее предупреждали о скользкой дороге. Полиция штата подтвердила, что праздничный период стал одним из самых загруженных в этом году. Есть ли в колонне пострадавшие – уточняют.
⚠️ WARNING: This post describes a mass vehicle collision— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 30, 2025
A massive 45-vehicle chain-reaction pile-up brought traffic to a standstill on Interstate 70 in Vigo County, Indiana, ten miles from Terre Haute. The crash occurred during peak holiday travel times amid a winter weather… pic.twitter.com/aWRa5gdJUT
