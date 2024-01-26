Массовое ДТП на трассе в Карагандинской области: столкнулись автобус и 16 легковых авто

Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области, столкнулись рейсовый автобус и 16 легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По информации первого заместителя начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулова, ДТП произошло 26 января около 15:00.

"Из-за ухудшения погодных условий на трассе Караганда – Темиртау произошло ДТП с участием рейсового маршрута Алматы – Астана и 16 легковых автомобилей", – сказал он.

Травмированные пассажиры уже получают помощь медиков в Темиртау. Оставшимся на трассе людям окажут помощь спасатели аварийно - спасательные службы ДЧС Карагандинской области, сотрудники полка патрульной и административной полиции. Всех доставят в город под сопровождением.



Еще утром все трассы через Центральный Казахстан были открыты. Однако усиление ветра и низовая метель значительно усложнили ситуацию. Это , вероятно , и стало причиной аварии.



На трассах сейчас нулевая видимость. Дороги закрыты.

В полиции просят автолюбителей не игнорировать сообщения Службы спасения.

"Из -за ухудшения погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие. Уважаемый водители, просим соблюдать правила дорожного движения и, при ухудшении погодных условий, не выезжать на дальние расстояния", – отметил Курмангали Исмагулов.

Между тем синоптики сообщают, что завтра, 27 января по Карагандинской области усилится ветер. Ожидается метель .

Ранее сообщалось, что столкновение автомобилей Chevrolet Nexia и Toyota Ipsum произошло 7 января на трассе Уральск – Атырау. Погибли три человека, еще восемь получили травмы.

