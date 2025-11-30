Японская авиакомпания отменила более 100 рейсов

Японская All Nippon Airways (ANA) отменила 101 рейс из-за необходимости обновления операционного программного обеспечения (ПО) Airbus А320 и А321, сообщает Zakon.kz.

По информации NHK, в субботу отмене подлежали 95 рейсов, в воскресенье к ним добавились еще шесть. Изменения графика полетов сказались на 13,73 тыс. пассажиров.

Отмечается, что авиакомпания рассчитывала потратить на обновление ПО на один самолет около четырех часов, в действительности это заняло два часа. В воскресенье все необходимые работы были завершены.

Накануне казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов из-за необходимости обновления операционного программного обеспечения. Крупнейший производитель самолетов в мире Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на своих воздушных судах.

