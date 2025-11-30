Японская авиакомпания отменила более 100 рейсов
Фото: pixabay
Японская All Nippon Airways (ANA) отменила 101 рейс из-за необходимости обновления операционного программного обеспечения (ПО) Airbus А320 и А321, сообщает Zakon.kz.
По информации NHK, в субботу отмене подлежали 95 рейсов, в воскресенье к ним добавились еще шесть. Изменения графика полетов сказались на 13,73 тыс. пассажиров.
Отмечается, что авиакомпания рассчитывала потратить на обновление ПО на один самолет около четырех часов, в действительности это заняло два часа. В воскресенье все необходимые работы были завершены.
Накануне казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов из-за необходимости обновления операционного программного обеспечения. Крупнейший производитель самолетов в мире Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на своих воздушных судах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript