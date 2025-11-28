#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
События

Срочная корректировка ПО: казахстанцев вновь предупредили о задержках авиарейсов

казахстанцев предупредили о задержках рейсов, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 23:38 Фото: pixabay
Крупнейший производитель самолетов в мире Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на своих воздушных судах, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, документ требует выполнить работы до ближайшего вылета каждого самолета.

"В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых Air Astana и Fly Arystan, будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что авиакомпании прилагают все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

Ранее, в середине ноября, казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов
13:42, 15 ноября 2025
Казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов
Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов
21:32, 09 декабря 2023
Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов
В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
20:55, 15 декабря 2024
В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: