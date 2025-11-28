Срочная корректировка ПО: казахстанцев вновь предупредили о задержках авиарейсов

Крупнейший производитель самолетов в мире Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на своих воздушных судах, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, документ требует выполнить работы до ближайшего вылета каждого самолета. "В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых Air Astana и Fly Arystan, будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов", – заявили в ведомстве. Отмечается, что авиакомпании прилагают все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Ранее, в середине ноября, казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов.

