Принц Гарри и Меган Маркл запросили огромную цену за ужин с ними

Герцог и герцогиня Сассекские продают возможность поужинать в их компании за баснословные деньги, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, речь идет не о публичном мероприятии, а о частном предложении для состоятельных доноров. Речь идет о сумме, которая стартует от 100 тыс. долларов.

Сбор средств будет направлен на поддержку благотворительной организации Archewell, основанной Сассексами после их выхода из королевской семьи. При этом предложение ужина с Гарри и Меган не появлялось в открытом доступе. По информации инсайдеров, его могли представить в частном порядке так называемым хайроллерам – людям, которые ранее уже платили значительные суммы за личное общение со знаменитостями.

Отдельно отмечается, что платные встречи с действующими членами британской королевской семьи запрещены. В то же время Гарри и Меган не выполняют официальных королевских обязанностей со дня выхода из королевской семьи, поэтому формально эти ограничения на них не распространяются.

В Сети скептически восприняли такое предложение.

"Сидеть весь ужин и слушать, какая она замечательная? Ну такое себе времяпрепровождение", – ехидно отметили некоторые интернет-пользователи.

Другие же, вспомнив ее недавнее прозвище "Сальмонелла Сассекская", с ужасом предположили, что ужин может быть приготовлен лично Меган.