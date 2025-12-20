#Казахстан в сравнении
Мир

Принц Гарри и Меган Маркл запросили огромную цену за ужин с ними

Ужин с Меган и Гарри, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 08:10 Фото: Instagram/archewell_hm
Герцог и герцогиня Сассекские продают возможность поужинать в их компании за баснословные деньги, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, речь идет не о публичном мероприятии, а о частном предложении для состоятельных доноров. Речь идет о сумме, которая стартует от 100 тыс. долларов.

Сбор средств будет направлен на поддержку благотворительной организации Archewell, основанной Сассексами после их выхода из королевской семьи. При этом предложение ужина с Гарри и Меган не появлялось в открытом доступе. По информации инсайдеров, его могли представить в частном порядке так называемым хайроллерам – людям, которые ранее уже платили значительные суммы за личное общение со знаменитостями.

Отдельно отмечается, что платные встречи с действующими членами британской королевской семьи запрещены. В то же время Гарри и Меган не выполняют официальных королевских обязанностей со дня выхода из королевской семьи, поэтому формально эти ограничения на них не распространяются.

В Сети скептически восприняли такое предложение.

"Сидеть весь ужин и слушать, какая она замечательная? Ну такое себе времяпрепровождение", – ехидно отметили некоторые интернет-пользователи.

Другие же, вспомнив ее недавнее прозвище "Сальмонелла Сассекская", с ужасом предположили, что ужин может быть приготовлен лично Меган.

Фото Алия Абди
Алия Абди
