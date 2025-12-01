#АЭС в Казахстане
Советы

Как похудеть к Новому году без диет и стресса

каша, чай, журнал, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 10:55 Фото: pexels
Вместо жестких диет и экстремальных ограничений перед Новым годом эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко предлагает более щадящий и безопасный способ избавиться от лишних килограммов, сообщает Zakon.kz.

В интервью РБК Life специалист дала простые рекомендации, которые помогут за месяц уменьшить вес примерно на 3 кг.

Правило 10%: мягкая стратегия снижения веса

По словам врача, эффективная работа над собой не требует радикальных шагов. Достаточно изменений всего на 10% – это поможет избежать стресса, срывов и позволит метаболизму постепенно прийти в норму.

1. Питание: осознанность вместо запретов

Первый шаг – понять, что именно вы едите.

"Возьмите лист бумаги и выпишите все, что съедаете, – что, сколько и как часто. Так станет ясно, от чего можно отказаться. Уберите всего 10% от общего калоража, лучше всего за счет вечерних приемов пищи и "жидких калорий" – сладких кофе, соков, которые часто не воспринимаются как еда".Наталья Лазуренко

2. Активность: не спорт, а движение

Речь идет не о тренировках в спортзале, а о простом увеличении повседневной активности:

"Добавьте всего 10% к тому числу шагов, которое проходите сейчас. Если сегодня это 2000 шагов, завтра попробуйте пройти на 50-100 больше".

По словам Лазуренко, при таких изменениях образа жизни за месяц реально сбросить около 3 кг.  Для людей с хроническими заболеваниями результат может быть скромнее, однако при хорошем состоянии здоровья снижение может быть даже более заметным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 10:55
Кому нельзя запивать еду водой, рассказала гастроэнтеролог

Ранее мы рассказывали, что зимой многие выбирают цитрусовые, чтобы пополнить запасы витаминов. Особенно популярны мандарины и апельсины. Мандарины часто ассоциируются с Новым годом, а апельсины – со всей зимой. Но что из них полезнее?

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
