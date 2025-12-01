Как похудеть к Новому году без диет и стресса
В интервью РБК Life специалист дала простые рекомендации, которые помогут за месяц уменьшить вес примерно на 3 кг.
Правило 10%: мягкая стратегия снижения веса
По словам врача, эффективная работа над собой не требует радикальных шагов. Достаточно изменений всего на 10% – это поможет избежать стресса, срывов и позволит метаболизму постепенно прийти в норму.
1. Питание: осознанность вместо запретов
Первый шаг – понять, что именно вы едите.
"Возьмите лист бумаги и выпишите все, что съедаете, – что, сколько и как часто. Так станет ясно, от чего можно отказаться. Уберите всего 10% от общего калоража, лучше всего за счет вечерних приемов пищи и "жидких калорий" – сладких кофе, соков, которые часто не воспринимаются как еда".Наталья Лазуренко
2. Активность: не спорт, а движение
Речь идет не о тренировках в спортзале, а о простом увеличении повседневной активности:
"Добавьте всего 10% к тому числу шагов, которое проходите сейчас. Если сегодня это 2000 шагов, завтра попробуйте пройти на 50-100 больше".
По словам Лазуренко, при таких изменениях образа жизни за месяц реально сбросить около 3 кг. Для людей с хроническими заболеваниями результат может быть скромнее, однако при хорошем состоянии здоровья снижение может быть даже более заметным.
