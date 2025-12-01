Как похудеть к Новому году без диет и стресса

Вместо жестких диет и экстремальных ограничений перед Новым годом эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко предлагает более щадящий и безопасный способ избавиться от лишних килограммов, сообщает Zakon.kz.

В интервью РБК Life специалист дала простые рекомендации, которые помогут за месяц уменьшить вес примерно на 3 кг.

Правило 10%: мягкая стратегия снижения веса

По словам врача, эффективная работа над собой не требует радикальных шагов. Достаточно изменений всего на 10% – это поможет избежать стресса, срывов и позволит метаболизму постепенно прийти в норму.

1. Питание: осознанность вместо запретов

Первый шаг – понять, что именно вы едите.

"Возьмите лист бумаги и выпишите все, что съедаете, – что, сколько и как часто. Так станет ясно, от чего можно отказаться. Уберите всего 10% от общего калоража, лучше всего за счет вечерних приемов пищи и "жидких калорий" – сладких кофе, соков, которые часто не воспринимаются как еда". Наталья Лазуренко

2. Активность: не спорт, а движение

Речь идет не о тренировках в спортзале, а о простом увеличении повседневной активности:

"Добавьте всего 10% к тому числу шагов, которое проходите сейчас. Если сегодня это 2000 шагов, завтра попробуйте пройти на 50-100 больше".

По словам Лазуренко, при таких изменениях образа жизни за месяц реально сбросить около 3 кг. Для людей с хроническими заболеваниями результат может быть скромнее, однако при хорошем состоянии здоровья снижение может быть даже более заметным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Кому нельзя запивать еду водой, рассказала гастроэнтеролог

Ранее мы рассказывали, что зимой многие выбирают цитрусовые, чтобы пополнить запасы витаминов. Особенно популярны мандарины и апельсины. Мандарины часто ассоциируются с Новым годом, а апельсины – со всей зимой. Но что из них полезнее?