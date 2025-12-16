#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Брата короля Великобритании Эндрю после секс-скандала переселят из особняка в сельский дом

принц Эндрю, Великобритания, Чарльз, особняк , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 01:17 Фото: wikimedia.org
Младшего брата короля Великобритании Чарльза III, бывшего принца Эндрю, обязали покинуть особняк Роял Лодж неподалеку от Виндзорского замка и переехать в сельский дом на территории королевского имения Сандрингем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, решение было принято после того, как 30 октября Чарльз III лишил Эндрю титула и потребовал освободить резиденцию. Изначально экс-принц рассчитывал переехать в пятикомнатный коттедж, где ранее проживал его отец – принц Филипп. Однако этот вариант был отклонен: король настоял, чтобы Эндрю жил на значительном удалении от основной королевской семьи.

В итоге ему предложили разместиться на ферме в Сандрингеме, более чем в 11 километрах от резиденции монарха. Дом расположен в сельской местности, к нему ведет грунтовая дорога. В строении есть кухня, две гостиные и несколько хозяйственных построек во дворе.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в настоящее время дом находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Кроме того, он, по их словам, слишком мал для размещения всего имущества Эндрю.

Ранее герцог Йоркский на протяжении многих лет оказывался в центре громких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии. Наибольший резонанс получил иск американки Вирджинии Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в несовершеннолетнем возрасте была принуждена к интимной связи с принцем. В апреле 2025 года она скончалась, а осенью были опубликованы ее мемуары с подробным описанием произошедшего.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Король Чарльз III выгоняет брата Эндрю из 31-комнатного особняка
08:36, 19 августа 2024
Король Чарльз III выгоняет брата Эндрю из 31-комнатного особняка
Короля Великобритании высмеяли около Личфилдского собора из-за принца Эндрю
00:42, 28 октября 2025
Короля Великобритании высмеяли около Личфилдского собора из-за принца Эндрю
Король Чарльз лишил родного брата титула принца и выселил его из Виндзора из-за скандала
01:24, 31 октября 2025
Король Чарльз лишил родного брата титула принца и выселил его из Виндзора из-за скандала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: