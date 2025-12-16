Брата короля Великобритании Эндрю после секс-скандала переселят из особняка в сельский дом

Младшего брата короля Великобритании Чарльза III, бывшего принца Эндрю, обязали покинуть особняк Роял Лодж неподалеку от Виндзорского замка и переехать в сельский дом на территории королевского имения Сандрингем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail.



По данным издания, решение было принято после того, как 30 октября Чарльз III лишил Эндрю титула и потребовал освободить резиденцию. Изначально экс-принц рассчитывал переехать в пятикомнатный коттедж, где ранее проживал его отец – принц Филипп. Однако этот вариант был отклонен: король настоял, чтобы Эндрю жил на значительном удалении от основной королевской семьи.

В итоге ему предложили разместиться на ферме в Сандрингеме, более чем в 11 километрах от резиденции монарха. Дом расположен в сельской местности, к нему ведет грунтовая дорога. В строении есть кухня, две гостиные и несколько хозяйственных построек во дворе.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в настоящее время дом находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Кроме того, он, по их словам, слишком мал для размещения всего имущества Эндрю.

Ранее герцог Йоркский на протяжении многих лет оказывался в центре громких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии. Наибольший резонанс получил иск американки Вирджинии Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в несовершеннолетнем возрасте была принуждена к интимной связи с принцем. В апреле 2025 года она скончалась, а осенью были опубликованы ее мемуары с подробным описанием произошедшего.