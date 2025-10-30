Король Чарльз лишил родного брата титула принца и выселил его из Виндзора из-за скандала

Британский монарх Чарльз III 30 октября принял решение лишить своего младшего брата Эндрю титула принца и всех почестей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Отныне он будет официально именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и должен покинуть Роял-Лодж, резиденцию, расположенную неподалеку от Виндзорского замка.

"Его Величество инициировал формальный процесс по лишению принца Эндрю всех титулов, стиля и почестей. Ему вручено официальное уведомление о прекращении аренды Роял-Лодж, и он переедет в частное жилье. Эти меры признаны необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать обвинения в свой адрес", – говорится в заявлении дворца.

Букингемский дворец назвал решение Чарльза III "непростым, но неизбежным шагом", направленным на сохранение репутации монархии.

Ранее сообщалось, что экс-принц Эндрю согласился больше не пользоваться титулом герцога Йоркского и почестями, включая звания Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и Королевского рыцаря-компаньона ордена Подвязки.

Обвинения в адрес принца связаны с его отношениями с Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре, которая заявляла, что Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. Принц всегда отрицал обвинения, но в 2022 году урегулировал гражданский иск, выплатив Джуффре около 12 млн фунтов без признания вины.