#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Короля Великобритании высмеяли около Личфилдского собора из-за принца Эндрю

короля Великобритании высмеяли из-за принца Эндрю, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 00:42 Фото: Instagram/theroyalfamily
Короля Великобритании Чарльза III освистали в ходе посещения Личфилдского собора в графстве Стаффордшир из-за скандала вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию инцидента вел телеканал Sky News.

Во время общения с публикой один из гостей собора поинтересовался у монарха, знал ли он о связах его брата с финансистом. Также неизвестный призвал разрешить членам парламента обсуждать членов королевской семьи в Палате общин. Чарльз III при этом никак не отреагировал на подобные комментарии.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю согласился больше не пользоваться титулом герцога Йоркского и почестями, включая звания Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и Королевского рыцаря-компаньона ордена Подвязки.

По данным британских СМИ, решение было согласовано с королем Чарльзом III, принцем Уэльским и другими членами семьи. Источники говорят о "переломном моменте" в Букингемском дворце из-за опасений, что история с обвинениями продолжает наносить ущерб репутации монархии.

Обвинения в адрес принца связаны с его отношениями с Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре, которая заявляла, что Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. Принц всегда отрицал обвинения, но в 2022 году урегулировал гражданский иск, выплатив Джуффре около 12 млн фунтов без признания вины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
СМИ: Чарльз III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
18:30, 24 декабря 2022
СМИ: Чарльз III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
Король Великобритании стал диджеем
03:03, 08 марта 2025
Король Великобритании стал диджеем
С неожиданным обращением к нации планирует выступить король Великобритании
00:48, 09 августа 2025
С неожиданным обращением к нации планирует выступить король Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: