Короля Великобритании высмеяли около Личфилдского собора из-за принца Эндрю

Короля Великобритании Чарльза III освистали в ходе посещения Личфилдского собора в графстве Стаффордшир из-за скандала вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию инцидента вел телеканал Sky News.

Во время общения с публикой один из гостей собора поинтересовался у монарха, знал ли он о связах его брата с финансистом. Также неизвестный призвал разрешить членам парламента обсуждать членов королевской семьи в Палате общин. Чарльз III при этом никак не отреагировал на подобные комментарии.

King Charles faced jeers from protesters referencing Prince Andrew’s ties to Jeffrey Epstein during his visit to Lichfield Cathedral. pic.twitter.com/7IuTPuE5e5 — Open Source Intel (@Osint613) October 27, 2025

Ранее сообщалось, что принц Эндрю согласился больше не пользоваться титулом герцога Йоркского и почестями, включая звания Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и Королевского рыцаря-компаньона ордена Подвязки.

По данным британских СМИ, решение было согласовано с королем Чарльзом III, принцем Уэльским и другими членами семьи. Источники говорят о "переломном моменте" в Букингемском дворце из-за опасений, что история с обвинениями продолжает наносить ущерб репутации монархии.

Обвинения в адрес принца связаны с его отношениями с Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре, которая заявляла, что Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. Принц всегда отрицал обвинения, но в 2022 году урегулировал гражданский иск, выплатив Джуффре около 12 млн фунтов без признания вины.

