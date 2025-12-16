#Казахстан в сравнении
Мир

В России назначали дату запусков пилотируемых кораблей с Байконура

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 02:59 Фото: АО "ЦЭНКИ"
К пилотируемым пускам с 31-й площадке Байконура планируют вернуться в конце зимы 2026 года. Работы по восстановлению поврежденной при прошлом запуске кабины обслуживания перешли в активную фазу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Роскосмосе", на космодром уже прибыл весь необходимый комплект: 18 большегрузов с элементами новой кабины и специальным оборудованием.

Заместитель генерального директора "Роскосмоса" Дмитрий Баранов подтвердил, что график восстановления сформирован и строго выполняется.

"Пилотируемая программа будет осуществляться, она сохранится", – подчеркнул он, призвав прекратить спекуляции на эту тему.

По словам председателя общественного совета при "Роскосмосе" Игоря Бармина, задача – в кратчайшие сроки смонтировать новую кабину, провести испытания и обеспечить готовность комплекса к продолжению пилотируемых запусков.

Следующими этапами станут монтаж кабины на стартовой площадке и проведение автономных испытаний.

Ранее сообщалось, что 18 фур "Роскосмоса" приехали на Байконур для ремонтных работ.

Аксинья Титова
Читайте также
18 фур "Роскосмоса" приехали на Байконур для ремонтных работ
09:51, 16 декабря 2025
18 фур "Роскосмоса" приехали на Байконур для ремонтных работ
Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon отложили в США
22:33, 31 июля 2025
Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon отложили в США
На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля
21:00, 15 мая 2025
На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля
