События

18 фур "Роскосмоса" приехали на Байконур для ремонтных работ

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 09:51 Фото: АО "ЦЭНКИ"
На космодром Байконур прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания на 31‑й стартовой площадке, сообщает Zakon.kz.

К работам привлечены более 130 сотрудников предприятий "Роскосмоса", которые с соблюдением мер безопасности трудятся в две смены – с 8 утра до полуночи.

Отмечается, что утвержденный график работ жестко контролируется.

"Комплектующие кабины размещены в сооружении площадью более 13 тысяч квадратных метров. Начались работы по грунтовке и покраске деталей кабины. По мере готовности они будут перевозиться на стартовую площадку. Часть оборудования уже находится там. После грунтовки и покраски деталей специалисты приступят к монтажу кабины и автономным испытаниям", – пояснили в "Роскосмосе".

Несколькими днями ранее Российская государственная корпорация заявила о намерении полностью заменить поврежденную при недавнем запуске платформу. Напомним, авария, которая может надолго остановить пилотируемую космонавтику России, произошла 27 ноября 2025 года. Поврежденный стартовый комплекс – единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет "Союз" к МКС.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
