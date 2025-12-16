Во Франции резко остановили пенсионную реформу

Парламент Франции принял проект бюджета социального страхования на 2026 год, который предусматривает приостановку ранее начатой пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Le Monde, решение утвердили в ходе голосования в Национальной ассамблее.

За принятие документа высказались 247 депутатов, против – 232. Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.

Реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста и изменение порядка выплат, вызывала массовые протесты и критику со стороны оппозиции и профсоюзов.

Включение положения о ее приостановке позволило обеспечить прохождение бюджета через парламент.

