Во Франции резко остановили пенсионную реформу
Фото: pexels
Парламент Франции принял проект бюджета социального страхования на 2026 год, который предусматривает приостановку ранее начатой пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.
По данным издания Le Monde, решение утвердили в ходе голосования в Национальной ассамблее.
За принятие документа высказались 247 депутатов, против – 232. Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.
Реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста и изменение порядка выплат, вызывала массовые протесты и критику со стороны оппозиции и профсоюзов.
Включение положения о ее приостановке позволило обеспечить прохождение бюджета через парламент.
