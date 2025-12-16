#Казахстан в сравнении
Мир

Во Франции резко остановили пенсионную реформу

Пенсионер, окно, силуэт, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 03:59 Фото: pexels
Парламент Франции принял проект бюджета социального страхования на 2026 год, который предусматривает приостановку ранее начатой пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Le Monde, решение утвердили в ходе голосования в Национальной ассамблее.

За принятие документа высказались 247 депутатов, против – 232. Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.

Реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста и изменение порядка выплат, вызывала массовые протесты и критику со стороны оппозиции и профсоюзов.

Включение положения о ее приостановке позволило обеспечить прохождение бюджета через парламент.

Ранее мы сообщали о том, что США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов.

Аксинья Титова
