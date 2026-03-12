Я категорически против реформ ради реформ – Токаев

Выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней 12 марта 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что категорически против реформ ради реформ, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, наше государство будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними.

"В современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла, и Казахстан не является исключением. Наши внутренние дела, будь это экономика или политические реформы, в значительной степени зависят от международной ситуации и ее влияния на процессы внутри страны. В этих условиях основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность. Это факторы неизменного характера. Но устойчивость этих факторов – не подарок истории, а результат высокой гражданской и политической ответственности наших соотечественников. В этой деликатной сфере внутренней политики ни власть, ни общество не имеют право на ошибку. Авантюрам, шапкозакидательству здесь нет места". Касым-Жомарт Токаев

Теперь, по словам главы государства, "мы убедились в том, что ультраконсервативные политические системы, опирающиеся на религиозную архаику, имеющие ошибочное понимание национальной гордости и национальных интересов, нежизнеспособны и поэтому обречены на провал".

"Противиться движению вперед – значит пятиться назад, идти против законов бытия. Но и слишком быстрые, непродуманные решения и перемены тоже чреваты тяжелыми последствиями. Поэтому я категорически против реформ ради реформ. Во всем требуется разумный баланс. Если решил вброд перейти реку, то должен быть уверен, что ногами нащупаешь дно". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что подорвать стабильность можно в считанные дни и даже часы, а на ее восстановление уходят десятилетия.

"Поэтому считаю абсолютно важным придерживаться концепции Закона и Порядка. Эта концепция – суть нашей политической системы, образа жизни, а вовсе не популизм. Нужно всегда помнить: судьба нашего общего дома – Республики Казахстан – зависит только от нас самих. По правде говоря, никого в мире не волнует, готовы ли мы к глобальным потрясениям, какими заботами живет наше общество". Касым-Жомарт Токаев

Президент также подчеркнул, что "наступила новая эпоха, и мы, как прогрессивная нация, должны успешно адаптироваться к современным вызовам, противопоставить им свой созидательный потенциал".

"Цель проводимых в стране масштабных реформ одна – это укрепление Независимости и суверенитета нашего государства, обеспечение прав и свобод граждан, улучшение благосостояния народа". Касым-Жомарт Токаев

