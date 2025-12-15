#Казахстан в сравнении
Мир

Стали известны итоги переговоров США и Украины в Берлине

Президент Украины на переговорах, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 19:12 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Второй раунд переговоров американской и украинской делегаций в Берлине (Германия) завершился. Об этом сообщил украинский "5 канал" со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина, сообщает Zakon.kz.

По его словам, стороны детально обсудили мирный план из 20 пунктов. Украинские СМИ уточняют, что встреча длилась около двух часов.

Как поясняет The Guardian, переговоры завершились безрезультатно из-за нерешенных территориальных споров.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

С украинской стороны участвуют президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутином Чарнвиракулом и Хуном Манетом.

Аксинья Титова
