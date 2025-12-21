#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Сейсмологи оценили риск цунами после землетрясения у берегов Японии

землетрясение в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 09:37 Фото: Zakon.kz
К востоку от японской префектуры Аомори зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (06:29 по времени Астаны). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км под водой.

О пострадавших и сбоях в работе расположенных в регионе АЭС информация не поступала.

Эксперты отметили, что угрозы цунами в регионе нет.

Ранее сообщалось, что близ Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая повысит точность регистрации землетрясений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ощутимое землетрясение произошло на побережье Японского моря
01:56, 06 мая 2023
Ощутимое землетрясение произошло на побережье Японского моря
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
23:42, 02 апреля 2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии
17:07, 11 июня 2023
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: