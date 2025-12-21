Сейсмологи оценили риск цунами после землетрясения у берегов Японии

К востоку от японской префектуры Аомори зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (06:29 по времени Астаны). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км под водой.

О пострадавших и сбоях в работе расположенных в регионе АЭС информация не поступала.

Эксперты отметили, что угрозы цунами в регионе нет.

Ранее сообщалось, что близ Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая повысит точность регистрации землетрясений.