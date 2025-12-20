#Казахстан в сравнении
События

Близ Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая повысит точность регистрации землетрясений

сейсмологическая станция &quot;Кастек&quot;, Алматинская область, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 19:05 Фото: МЧС РК
В Жамбылском районе Алматинской области 20 декабря введено в эксплуатацию новое модульное здание комплексной сейсмологической станции "Кастек", сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, а также представители местных исполнительных органов и ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований".

Как отметили в МЧС, сейсмостанция "Кастек", основанная в 1976 году и расположенная в четырех километрах к югу от одноименного села, является одним из ключевых объектов мониторинга сейсмической активности Северного Тянь-Шаня. В рамках модернизации построено современное модульное здание, предназначенное для круглосуточной научной работы и проживания специалистов.

Станция оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет повысить точность регистрации сейсмических колебаний и оперативность передачи данных. В ходе мероприятия глава МЧС вручил сотрудникам сейсмологического института ключи от специализированного автотранспорта для обслуживания станции и проведения полевых исследований.

В МЧС отметили, что реконструкция и техническое переоснащение сейсмологических объектов в сейсмоопасных регионах страны ведется на системной основе. Открытие станции "Кастек" стало вторым подобным проектом вблизи Алматы – в октябре текущего года была завершена модернизация станции "Известковый".

Ранее сообщалось, что 8 декабря мощное землетрясение произошло в Японии.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
