Близ Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая повысит точность регистрации землетрясений

В Жамбылском районе Алматинской области 20 декабря введено в эксплуатацию новое модульное здание комплексной сейсмологической станции "Кастек", сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, а также представители местных исполнительных органов и ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований".

Как отметили в МЧС, сейсмостанция "Кастек", основанная в 1976 году и расположенная в четырех километрах к югу от одноименного села, является одним из ключевых объектов мониторинга сейсмической активности Северного Тянь-Шаня. В рамках модернизации построено современное модульное здание, предназначенное для круглосуточной научной работы и проживания специалистов.

Станция оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет повысить точность регистрации сейсмических колебаний и оперативность передачи данных. В ходе мероприятия глава МЧС вручил сотрудникам сейсмологического института ключи от специализированного автотранспорта для обслуживания станции и проведения полевых исследований.

В МЧС отметили, что реконструкция и техническое переоснащение сейсмологических объектов в сейсмоопасных регионах страны ведется на системной основе. Открытие станции "Кастек" стало вторым подобным проектом вблизи Алматы – в октябре текущего года была завершена модернизация станции "Известковый".

